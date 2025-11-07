پخش زنده
شانزده پرونده قاچاق در گمرکات استان مرکزی تشکیل شده است.
مدیرگمرکات استان مرکزی به خبرگزاری صداوسیما گفت: از ابتدای سال تا کنون ۱۶ پرونده قاچاق به ارزش هزارو ۸۲۸ میلیلرد ریال در گمرک استان تشکیل شده است.
روح الله غلامی افزود: کشف کالای قاچاق و پروندههای تشکیل شده از نظر تعداد ۲۳ درصد و از نظر ارزش ۲۹۴ درصد رشد داشته است.
به گفته مدیر گمرکات استان محمولههای سوختی و هیدرو کربنها در راس پروندههای تشکیل شده در حوزه قاچاق کالا در استان مرکزی است.