به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در هفته بیست و دوم و پایانی رقابت‌های فوتبال لیگ برتر آذربایجان‌غربی، تیم شهرداری گوگ تپه امروز در ورزشگاه آزادی مهاباد و در یک بازی پرگل، نتیجه را چهار به سه به حریف خود تیم آسایش میاندوآب واگذارکرد. به این ترتیب شهرداری گوگ تپه از مجموع ۲۲ دیدار توانست ۳۵ امتیاز کسب کند و در رده سوم جدول رده‌بندی مسابقات قرار گیرد. تیم پاریزر پیرانشهر با قهرمانی در این دوره از مسابقات فوتبال لیگ برتر استان جواز حضور در مسابقات کشوری را کسب کرد.