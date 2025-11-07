رئیس اداره پارک ملی دریاچه ارومیه از اجرای مستمر برنامه‌های گشت، کنترل و اقدامات پیشگیرانه توسط مأموران پاسگاه محیط‌بانی شهید کلانتری در بخش جنوبی دریاچه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ بهزاد شیرپنجه با اعلام این خبر اظهار کرد: «در راستای صیانت از زیست‌بوم حساس دریاچه ارومیه و جلوگیری از هرگونه تخلف زیست‌محیطی، مأموران یگان حفاظت به‌صورت شبانه‌روزی در حال گشت‌زنی و پایش مناطق تحت مدیریت به‌ویژه محدوده‌های جنوبی دریاچه هستند.»

وی افزود: «این گشت‌ها با هدف پیشگیری از چرای غیرمجاز دام، برداشت شن و ماسه، تخریب پوشش گیاهی و ورود غیرمجاز افراد یا وسایل نقلیه به محدوده پارک ملی انجام می‌شود. خوشبختانه طی این عملیات، موارد مشکوک به تخلف شناسایی و اقدامات لازم در هماهنگی با مراجع قضایی انجام گرفته است.»

رئیس اداره پارک ملی دریاچه ارومیه با تقدیر از تلاش شبانه‌روزی محیط‌بانان منطقه تصریح کرد: «حفاظت از این عرصه طبیعی ارزشمند تنها با همکاری و مشارکت مردم منطقه و رعایت قوانین محیط‌زیست امکان‌پذیر است. از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرمجاز، موضوع را از طریق سامانه تلفن رایگان ۱۵۴۰ اطلاع دهند.»

شیرپنجه در پایان خاطرنشان کرد: یگان‌های حفاظت پارک ملی دریاچه ارومیه با قاطعیت و در چارچوب قانون با هرگونه تخلف زیست‌محیطی در محدوده دریاچه برخورد خواهند کرد.