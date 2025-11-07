دیدار تیم‌های فوتبال فجر سپاسی شیراز و مس رفسنجان در هفته دهم لیگ برتر فوتبال با تساوی به پایان رسید.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال مس رفسنجان عصر امروز در ادامه دیدار‌های هفته دهم لیگ برتر فوتبال و در ورزشگاه پارس شیراز، به مصاف فجر سپاسی شیراز رفت که این دیدار با تساوی یک - یک خاتمه یافت.

ماتئوس کاستا مهاجم برزیلی مس تنها گل تیم میهمان را در دقیقه ۳۴ مسابقه به ثمر رساند. در شرایطی که نارنجی‌ها در انتظار کسب دومین برد فصل خود بودند، علی هلیچی در دقیقه ۴+۹۰ توانست دروازه مس را باز کند تا فجری‌ها به یک امتیاز دست یابند.

شاگردان رسول خطیبی که در سه بازی گذشته خود تنها یک امتیاز کسب کرده بودند، با این تساوی هفت امتیازی شدند و در قعر جدول باقی ماندند. فجر سپاسی نیز که یک شکست و دو تساوی را در سه هفته اخیر تجربه کرده با ۱۴ امتیاز، در جایگاه هفتم جدول قرار دارد.