به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛؛ یک قلاده خرس، عصر امروز در برخورد با قطار در مسیر ریلی زیراب تلف شد.

رئیس محیط زیست شهرستان سوادکوه گفت: حدود ساعت ۱۶ امروز جمعه ۱۶ آبان ماه قطاری که در مسیر ریلی شهر زیراب در حرکت بود با یک قلاده خرس قهوه‌ای یک و نیم ساله برخورد کرد.

شکوهی افزود: پس از این حادثه و اطلاع رسانی به محیط زیست شهرستان با هماهنگی‌های بعمل آمده، همیاران محیط زیست در محل حاضر شدند و متاسفانه با توجه به شدت حادثه و جراحت زیاد این خرس تلف شد.

رئیس محیط زیست شهرستان سوادکوه با توجه به صعب العبور بودن محل برخورد تصریح کرد: با راه آهن شمال جهت انتقال خرس تلف شده از محل حادثه توسط ترزین تا اولین ایستگاه راه آهن زیراب و انتقال به ساری، هماهنگی‌های لازم صورت گرفت.