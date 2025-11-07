پخش زنده
امروز: -
یک قلاده خرس، عصر امروز در برخورد با قطار در مسیر ریلی زیراب تلف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛؛ یک قلاده خرس، عصر امروز در برخورد با قطار در مسیر ریلی زیراب تلف شد.
رئیس محیط زیست شهرستان سوادکوه گفت: حدود ساعت ۱۶ امروز جمعه ۱۶ آبان ماه قطاری که در مسیر ریلی شهر زیراب در حرکت بود با یک قلاده خرس قهوهای یک و نیم ساله برخورد کرد.
شکوهی افزود: پس از این حادثه و اطلاع رسانی به محیط زیست شهرستان با هماهنگیهای بعمل آمده، همیاران محیط زیست در محل حاضر شدند و متاسفانه با توجه به شدت حادثه و جراحت زیاد این خرس تلف شد.
رئیس محیط زیست شهرستان سوادکوه با توجه به صعب العبور بودن محل برخورد تصریح کرد: با راه آهن شمال جهت انتقال خرس تلف شده از محل حادثه توسط ترزین تا اولین ایستگاه راه آهن زیراب و انتقال به ساری، هماهنگیهای لازم صورت گرفت.