فردا چهار تن از مسئولان آذربایجان غربی برای پاسخگویی به سؤالات مردم در سامانه سامد حضور مییابند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ روز شنبه ۱۷ آبان ماه فرماندار شهرستان پیرانشهر و مدیران کل کمیته امداد امام خمینی (ره)، پست و رییس صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر استان در سامانه سامد برای پاسخگویی به سؤالات مردم حضور مییابند.
فرماندار شهرستان پیرانشهر و مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۱:۰۰ و مدیرکل پست و رئیس صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر استان از ساعت ۱۱:۰۰ الی ۱۲:۰۰
با حضور در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد) و از طریق تلفن ۱۱۱ بهصورت مستقیم پاسخگوی تماسهای مردم خواهند بود.