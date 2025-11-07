به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ روز شنبه ۱۷ آبان ماه فرماندار شهرستان پیرانشهر و مدیران کل کمیته امداد امام خمینی (ره)، پست و رییس صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر استان در سامانه سامد برای پاسخگویی به سؤالات مردم حضور می‌یابند.

فرماندار شهرستان پیرانشهر و مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۱:۰۰ و مدیرکل پست و رئیس صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر استان از ساعت ۱۱:۰۰ الی ۱۲:۰۰

با حضور در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد) و از طریق تلفن ۱۱۱ به‌صورت مستقیم پاسخگوی تماس‌های مردم خواهند بود.