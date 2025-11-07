به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، تیم فوتسال دلسوختگان اهل بیت قم که در گروه سوم لیگ دسته یک باشگاه‌های کشور حضور دارد، عصر امروز در چارچوب هفته چهارم این رقابت‌ها میزبان اتحاد سرخس بود و در پایان مهمان خود را با نتیجه پرگل ۷ - ۳ شکست داد تا سومین پیروزی فصل خود را جشن گرفت.

محمدجواد سنگتراشان و محمد عالی هر کدام دو بار و فردین قاسمی، سیدمصطفی موسوی‌خواه و محمدمهدی کبیری هر کدام یک بار برای نماینده قم در این بازی گلزنی کردند.

دلسوختگان با این پیروزی ۱۰ امتیازی شد و در صدر جدول گروه سوم لیگ دسته یک فوتسال باشگاه‌های کشور ایستاد و در هفته پنجم این رقابت‌ها، مهمان سیمین کک شاهرود خواهد بود.