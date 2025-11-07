رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت ورزشکار با اخلاق، غیور و مستعد تیم ملی والیبال کشورمان، مرحوم صابر کاظمی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛

در پیام دکتر قالیباف آمده است : زنده‌یاد صابر کاظمی که همواره با غیرت و اراده پولادین برای پرچم پرافتخار ایران می‌درخشید، صحنه‌های خاطره‌انگیزی برای علاقمندان ورزش بخصوص رشته والیبال رقم می‌زد و فقدان این چهره دوست داشتنی، همواره در خاطر ملت شریف ایران باقی می‌ماند .

اینجانب از خداوند متعال برای خانواده محترم کاظمی و دوستداران ایشان صبر جمیل خواستارم.

