به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد،قدرت بی نظیر موشکی جمهوری اسلامی ایران، تقدیر از مردم برای شرکت در راهپیمایی 13 آبان، مقابله با گرانی و تاکید بر نظارت بر بازار، ضرورت توسعه هوش مصنوعی از مهمترین گزیده های خطبه های ائمه جمعه استان بود.
امام جمعه دوگنبدان، در خطبههای نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی افزود:نسخه حیاتبخش مقابله با استکبار جهانی، قوی شدن ایران اسلامی است. رهبر انقلاب بارها در دیدارهای خود با اقشار مختلف بر ضرورت تقویت اقتدار ملی و علمی کشور تأکید کردهاند. این اقتدار تنها در سایه تبعیت از ولایت، اتحاد ملی و خودباوری بهدست میآید.
حجت الاسلام هاشمی منش افزود: در روزهای اخیر، ترامپ سخنان گستاخانهای علیه ایران بر زبان آورده، اما همانگونه که رهبر انقلاب فرمودند، آمریکاییها باید بدانند هیچکس در جمهوری اسلامی حاضر نیست به نظام سلطه باج دهد. رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر خود با دانشآموزان تأکید کردند: اگر آمریکا دست از حمایت از صهیونیستها و دخالت در امور منطقه بردارد، آنگاه جمهوری اسلامی ایران روابط خود با این کشور را بررسی خواهد کرد.
خطیبه جمعه دوگنبدان با اشاره به دستاوردهای اخیر مقاومت اسلامی گفت: جمهوری اسلامی ایران در جنگ ۱۲روزه، دشمن را مستأصل کرد و آنان را به عقبنشینی واداشت. دشمنان باید بدانند ملت ایران هرگز زیر بار زور نمیرود و روح استکبارستیزی ملت ایران در ۱۳ آبان بار دیگر در سراسر کشور طنینانداز شد.
هاشمی منش افزود:حضور پرشور دانشآموزان در راهپیمایی ۱۳ آبان نشان داد که نسل نو انقلاب همچنان پای آرمانهای امام راحل(ره) و شهدا ایستاده است و از انقلاب اسلامی تا پای جان دفاع میکند.
امام جمعه دوگنبدان با بیان اینکه امروز به برکت مقاومت اسلامی، رژیم صهیونیستی دچار تزلزل شده است، گفت: صهیونیستها در حال دست و پا زدن هستند و دوران سلطه آنان رو به پایان است. اتحاد، انسجام ملی، تلاش برای حل مشکلات مردم، تکیه بر توان داخلی و امید به آینده روشن، رموز رسیدن به ایران قوی و پیشرفته است.
حجت الاسلام هاشمی منش در ادامه به سالروز قیام تاریخی ۱۹ آبان سال ۱۳۵۷ در گچساران اشاره کرد و گفت: در این روز شش نفر از مردم مؤمن و انقلابی در مسجد شهیدان به شهادت رسیدند. این قیام که در اعتراض به جنایات رژیم پهلوی شکل گرفت، نقش بزرگی در شتاببخشی به جریان انقلاب اسلامی داشت.
وی افزود: شهدای این روز از اقشار مختلف مردم بودند؛ از بازاری و کارگر گرفته تا دانشآموز و دانشجو. ما طی دو سال اخیر پیگیر ثبت این قیام بزرگ بهعنوان روز کهگیلویه و بویراحمد هستیم تا در تقویم رسمی کشور ماندگار شود و نشان دهد که مردم این استان همواره پای انقلاب و ولایت ایستادهاند.
امام جمعه دوگنبدان از مردم برای حضور گسترده در مراسم گرامیداشت این روز بزرگ دعوت کرد و گفت: ۱۹ آبان نماد غیرت، ایمان و ولایتمداری مردم گچساران است و همه ما باید با جان و دل در خدمت انقلاب اسلامی باشیم.
وی در بخش دیگری از خطبهها با اشاره به سالروز شهادت شهید حسن طهرانیمقدم در ۲۲ آبان گفت: شهید طهرانیمقدم که بهعنوان پدر صنعت موشکی ایران شناخته میشود، نماد ایمان، دانش، خودباوری و اقتدار ملی است. امروز قدرت موشکی ایران اسلامی لرزه بر اندام دشمنان انداخته و این همان نتیجه ایمان و علم است که میتواند کشور را به اوج اقتدار برساند.
هاشمیمنش در پایان از پیگیری وضعیت گلزار شهدای گچساران خبر داد و گفت: در روزهای اخیر عملیات مفروشسازی گلزار شهدا انجام شده و رفع سایر مشکلات نیز در دستور کار قرار دارد تا این مکان مقدس در شأن مردم و خانوادههای معظم شهدا باشد.
دهدشت
حجتالاسلام علی وحدانیفر وحدانیفر با ابراز نگرانی از شنیدههایی مبنی بر احتمال تعطیلی سازمان ملی هوش مصنوعی، تصریح کرد: این حرفها، حرفهای خطرناک و نگرانکنندهای است؛ سازمان ملی هوش مصنوعی به منزله داشتن یک ستاد فرماندهی واحد برای مهمترین تحول قرن حاضر است و از پراکندگی منابع جلوگیری میکند، هماهنگی ایجاد کرده و توسعه اخلاقمحور را تضمین میکند تا کشور از مصرفکننده صرف به تولیدکننده تبدیل شود.
امام جمعه شهر دهدشت افزود: برخی کشورها در همین منطقه پروژههای مهمی را آغاز کردهاند اما به دلیل وابستگی به دشمن و عدم مالکیت کار خود، متوقف شدند.
حجتالاسلام وحدانی فر تأکید کرد: فقدان چنین نهادی در کشور، وضعیت واکنشی و وابستگی تکنولوژیک ایجاد میکند که تبعات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی دارد؛ ما آسیبهای مسئله هوش مصنوعی را حتی در جنگ ۱۲ روزه دیدیم، نباید قدرت تکنولوژی جوانان ایرانی را بگیریم.
خطیب جمعه دهدشت با اشاره به عزم دشمن برای ایجاد جنگ، تأکید کرد: رژیم صهیونیستی یارای جنگ با ایران را نخواهد داشت، اما در حال برنامهریزی برای تمرکز بر جبهه مقاومت است.
وی با اشاره به تجربیات کسب شده توسط جبهه مقاومت در دو سال اخیر، هشدار دادو گفت: دشمن بداند که ما در حمایت از جبهه مقاومت لحظهای تردید نکرده و نخواهیم کرد؛ اگر جبهه مقاومت به مخاطره بیفتد، با مشت محکم ملت ایران روبرو خواهد شد.
حجتالاسلام وحدانی فر همچنین به وضعیت داخلی آمریکا و منتقدین سیاستهای رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: با جنگ جدید، آبرویی جمع نمیشود بلکه آبروی ریخته شده بیشتر خواهد شد.
وی همچنین بیان کرد: تهدید ایران توسط برخی مقامات پیشین آمریکا متوقف شده است زیرا آنها میدانند هر تهدیدی اثرات سنگینی برایشان خواهد داشت.
امام جمعه دهدشت با اشاره به وضعیت سودان، این کشور را مثال بارزی از تبعات تسلیم شدن در برابر پروژههای غرب دانست و افزود: سودان، کشوری مهم با معادن طلا و نفت و شاهراهی به دریای سرخ بود، اما از سال ۱۳۶۸ که عمر البشیر با رویکرد ضدغربی روی کار آمد و قراردادهای غرب را لغو کرد، مورد هجمه قرار گرفت.
وحدانیفر خاطرنشان کرد: زمانی که تلاشهای سیاسی و اقتصادی غرب شکست خورد، آنها به عرصه فرهنگی ورود کردند و مسائلی مانند حقوق زنان و حجاب را مطرح نمودند تا به بهانه آن، جامعه را دچار تفرقه کنند؛ این استراتژی در سال ۲۰۰۹ به اوج رسید و منجر به جنگ داخلی و دوپاره شدن کشور شد که اکنون بخشی از آن تحت مدیریت اسرائیل و امارات درآمده است.
وی اظهار کرد: سودان درس عبرتی است برای ملتهایی که خود را برده غرب میکنند؛ آنچه دشمن میخواهد، منافع اوست و در این مسیر، جنگهای داخلی برایشان مهم نیست؛ حاکمیت ملی سودان از بین رفت چون به حرف غربیها گوش کردند، دقیقاً همان بلایی که برخی در همین کشور با سودای زن، زندگی، آزادی به دنبال آن بودند.
حجتالاسلام وحدانیفر به سفر قریبالوقوع رئیس جمهور به استان اشاره کرد و خواستار شد که پیش از سفر، از ظرفیت نخبگان، افراد صاحب فکر، طرح و برنامه استفاده شود.
امام جمعه دهدشت تأکید کرد: مدیرانی که فکر میکنید کافی هستند، کفایت نمیکنند؛ سفر رئیس جمهور فرصتی ارزشمند برای اقتصاد استان و بهویژه حل مسئله آب است؛ باید از این نعمت خدادادی و حق برداشت یک میلیارد متر مکعبی برای آبادانی دشتهای استان و تأمین اشتغال جوانان استفاده شود.
پاتاوه
امام جمعه شهرپاتاوه،درخطبه سیاسی نماز ابتدا به(حکایت غم انگیز پرعبرت کشور سودان)اشاره واظهارداشت:سودان،کشوری وسیع و ثروتمند در شمال آفریقا با معادن غنی طلا ،نفت و منابع کمیاب،همیشه چشم طمع قدرتهای جهانی را به خود دوخته است. این کشور امروز به نمادی از شکست در برابر توطئههای غربی و عربی تبدیل شده است. (توطئه اجتماعی فرهنگی غرب )،با ابزار حقوق زنان و قانون حجاب بود.
حجت الاسلام سیادت درادامه گفت ما ازاین قضیه نتیجه می گیریم که:قصه پر عبرت آن از استقلال تا فروپاشی ،سودان قربانی شعارهای فریبنده غربی شد. برای ایران این تجربه یادآور پروژه زن ،زندگی، آزادی در سال ۱۴۰۱ است که هدفش نه حقوق زنان، بلکه ضربه به استقلال ملی بود.
وی دربخش دوم خطبه سیاسی درخصوص(ماهیت مردم ستیزانه استکبار )به تحلیل بیانات رهبر معظم انقلاب به مناسبت« ۱۳ آبان»پرداخت وگفت: در آموزههای اسلام مفهوم استکبار علاوه بر اینکه یک رذیله اخلاقی است به عنوان یک هویت ساختاری و اجتماعی معرفی شده که ریشه در تکبر، خود برتربینی وتحقیردیگران دارد .
باشت
حجت الاسلام گنجه ای امام جمعه شهردرخطبه های نمازجمعه شهر باشت گفت:هر کس تقوای الهی پیشه کند، خداوند برای او راه نجاتی از مشکلات قرار میدهد و از جایی که گمان ندارد، روزیاش میدهد.
وی افزود: در ایام استکبارستیزی هستیم. ممکن است برخی بگویند چرا با آمریکا دشمنی میکنیم؟ چرا میگوییم مرگ بر آمریکا؟میگوییم چون استکبار با ما دشمن است، حتی اگر ما سکوت کنیم.
امام جمعه باشت عنوان کرد: امروز ایران قوی در برابر استکبار و نمایندهی خبیث آن یعنی اسرائیل ایستاده است.حضور پرشکوه شما در راهپیمایی سیزده آبان، گامی بزرگ در له کردن تفکر استکباری بود
وی تاکید کرد: هوش مصنوعی امروز تنها یک فناوری نیست؛ بلکه سبک زندگی، اندیشه و تصمیم انسان را تحت تأثیر قرار میدهد و باید در این عرصه عقب نمانیم، زیرا آیندهی جهان بهسرعت بهسمت حاکمیت الگوریتمها و دادهها میرود.
مارگون
حجتالاسلام رحمالله خواجهپور، در خطبههای نماز جمعه این هفته مارگون با تأکید بر لزوم احساس مسئولیت همگانی در پاسداری از ارزشهای دینی و اخلاقی جامعه، گفت: همه ما در جامعهای زندگی میکنیم که دین آن اسلام است، کتابش قرآن و قبلهاش کعبه است؛ بنابراین در قبال دین مسئول هستیم. وی افزود: تخریب آبروی گناهکار، اخلاقی نیست بلکه باید او را متوجه خطا کرد و در مسیر هدایت قرار داد؛ همانگونه که امام حسین(ع) در احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر کوشید.
امام جمعه مارگون تصریح کرد: مسئولیتها در نظام جمهوری اسلامی امانت الهیاند و باید با رعایت عدالت، اخلاقمداری و خدمت صادقانه به مردم ادا شوند. خیانت در این امانت، گناهی بزرگ است. برخی از مسئولان و حتی مردم متأسفانه نسبت به ارزشهای دینی و معنوی کمکاری کردهاند و این، آسیبی جدی برای جامعه است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، کاهش غیرت دینی، افزایش اختلافات، پایینآمدن سطح تحمل اجتماعی و کمرنگشدن ارزشها را از تهدیدهای بنیادین جامعه دانست و اظهار کرد: فضای مجازی نیز به ابزاری در دست دشمنان تبدیل شده که با فرافکنی و تضعیف باورهای دینی، جوانان را دچار تردید میکنند. بسیاری از کسانی که در این فضا علیه دین سخن میگویند، سواد دینی ندارند و تحت تأثیر رسانههای دشمن قرار میگیرند.
وی افزود: کسی که گرانفروشی میکند یا تنها از ترس تعزیرات از تخلف دست میکشد، در حقیقت خدا را ناظر بر اعمال خود نمیبیند. کاسب مؤمن باید بداند که خداوند حاضر و ناظر است و اگر خلاف کند، به اقتصاد و معیشت مردم آسیب میزند. ما خودمان نباید فضا را برای گرانفروشی و سوءاستفاده فراهم کنیم.
لنده
حجت السلام سید هدایت محمودی اصل با اشاره به بحران بوجود آمده در سودان گفت:ملت ایران باید از این عبرتها درس بگیرد و اجازه ندهد که دشمن با شعارهای فریبنده، وحدت ملی و امنیت کشور را هدف قرار دهد.
امام جمعه شهر لنده با بیان اینکه بحران سودان از یک نزاع داخلی فراتر رفته و به صحنهای از جنگ نیابتی تبدیل شده، افزود: دستهای پنهان آمریکا و رژیم صهیونیستی در تشدید درگیریها و حمایت از گروههای شبهنظامی کاملاً مشهود است که این حمایتها نهتنها امنیت منطقه را تهدید میکند، بلکه موجب آوارگی میلیونها انسان بیگناه شده است.
محمودی اصل با اشاره به نقش جوانان در مقابله با استکبار جهانی،افرود: ملت ایران با بصیرت و مقاومت، اجازه نخواهد داد که سناریوهای مشابه سودان در کشور ما تکرار شود زیرا قوی شدن در عرصه دفاعی و معنوی، پاسخ عملی به توطئههای دشمنان است.
وی گفت: عدهای میگفتند شعار مرگ بر آمریکا را ندهید، اما نمیدانند که ما سالهاست در برابر توطئههای دشمنان داخلی و خارجی ایستادهایم و لحظهای در دفاع از کشور و قوی شدن دست بر نمیداریم.
امام جمعه لنده با انتقاد از عملکرد دولت در حوزههای اقتصادی و معیشتی، گفت: کوتاهی از سوی دولت در باب مسائل اقتصادی، معیشت مردم و سایر مباحث قابل قبول نیست.
محمودی اصل با اشاره به اولویتهای واقعی جامعه افزود: مشکل اصلی مردم فیلترینگ نیست؛ بلکه گرانی، بیکاری، رکود تولید، و فشارهای معیشتی است که زندگی روزمره آنان را تحت تأثیر قرار داده است.
محمودیاصل با اشاره به مواضع قاطع جمهوری اسلامی ایران در برابر فشارهای بینالمللی، گفت: گستاخی دشمنان در مورد برنامه هستهای ایران به گونهای است که رهبری هرگز کوتاه نیامد و دشمنان با تهدید، تحریم و فشار سیاسی تلاش کردند تا ملت ایران را از مسیر پیشرفت علمی و فناوری بازدارند، اما با هدایتهای مقام معظم رهبری، کشور با اقتدار در مسیر توسعه هستهای باقی مانده است.
لیکک
امام جمعه لیکک در جمع نمازگزاران این شهر با تأکید بر جایگاه خانواده در اسلام، گفت: یکی از اصول حاکم بر خانواده بایستی اصل مشورت و نظرخواهی و تبادل افکار باشد.
حجت الاسلام صلواتی افزود: این یک اصل قرآنی و اسلامی است، مشورت سبب کشف حقیقت، اطمینان و آرامش، تقویت روابط، و ایجاد صفا و صمیمیت میان اعضای خانواده میشود و خانواده را به هم نزدیک میکند.
صلواتی با اشاره به یکی از آسیبهای جدی موجود در شهرستان اظهار کرد: در شهرستان بهمئی، طلاق به راحتی در حال وقوع است و این برای جامعه دینی ما یک هشدار بزرگ است که انتظار میرود قضات خانواده، مرکزهای مشاوره و همه مسئولان، به صورت فعال وارد میدان شوند تا از این آسیب ویرانگر پیشگیری شود.
امام جمعه لیکک افزود: اگر ازدواجها آگاهانه و عاقلانه باشند، اگر بستر لازم برای آشنایی کافی زوجین فراهم شود، دورهها و کارگاههای آموزشی و مهارتیابی برگزار گردد، و والدین مراقبت و مواظبت کنند، هرگز شاهد این حجم از طلاق در جامعه نخواهیم بود.
صلواتی یکی از مأموریتهای اصلی بزرگان، معتمدین، متنفذین، علما و نخبگان را ورود به صحنه برای کاهش طلاق دانست و تأکید کرد: مسئولان، متولیان و نهادهای تربیتی و فرهنگی باید از خواب بیدار شوند و امروز مسئله اولویتدار شهر لیکک شبهای هنر نیست ، مسئله ی این شهر فقر و بیکاری رهاشده، گزارشهای صوری و شکوه سازیهای بیخاصیت است، اگر بیدار نشویم این سیل ویرانگر خانوادهها را نابود میکند.
وی گفت: بایستی در هر مسجد و هر محله، مجموعهای تحت عنوان “صلحیار” و احیاگر سنتهای حسنه تشکیل شود تا جلوی این فاجعه گرفته شود و باید باور کنیم که در هر طلاق، همه مقصر هستند؛ هم پدر و مادر، هم معلمان، هم روحانیت، هم مسئولان، هم مدیران بانکها و مؤسسات، و هم نهادهای فرهنگی، آموزشی و تربیتی. ما نتوانستیم به وظایفمان درست عمل کنیم.
امام جمعه لیکک با تشریح پیامدهای تلخ طلاق گفت: از دل طلاق، دهها آسیب جدی به وجود میآید و بیشترین آسیب را زنان متحمل میشوند؛ زنان دچار مشکلات روانی، افسردگی، استرس و اضطراب میگردند و خیلی سخت به شرایط عادی زندگی برمیگردند.
وی ادامه داد: آنان پس از جدایی امنیت اجتماعی ندارند، در معرض نگاههای هوسآلود و حقارتآمیز قرار میگیرند، و اگر فرزندی داشته باشند، آن فرزند نیز دچار بحرانهای متعددی از جهت هویت و تربیت میشود.
صلواتی با بیان اینکه، سرانجام متلاشی شدن خانواده، به متلاشی شدن محله و سپس فروپاشی جامعه منجر میشود گفت: عجیب است که در شهری با وجود نهادهای متعدد از جمله بنیاد برکت، بنیاد علوی، آستان قدس رضوی، قرارگاه پیشرفت و آبادانی ولیعصر، دهها گروه جهادی، اداره ارشاد اسلامی، اداره تبلیغات اسلامی، آموزشوپرورش با بیش از هزار معلم، حوزه علمیه خواهران، حدود سی نفر طلبه و روحانی، وجود سادات، امامزادگان و شهدا، هنوز حال مساجد ما خوب نیست.
وی ادامه داد: اگر ارکان مسجد، یعنی هیئت مذهبی، کانون فرهنگی هنری، پایگاه بسیج، و ستاد امر به معروف و نهی از منکر در هر مسجد احیا و فعال شود و زمینه حضور خانوادهها در مسجد فراهم گردد، ما میتوانیم نهاد مقدس خانواده و جامعه را از این همه آسیب و گرفتاری نجات دهیم.
سرفاریاب
امام جمعه سرفاریاب در ابتدای خطبه اول با بیان حدیثی از امام صادق علیه السلام که فرموده است:" گوهر و بزرگی مرد به اعمال، شرافت و ارجمندی او به دارایی هایش و کرامت او به تقوای اوست"؛ خود و همه نمازگزاران و برادران و خواهران دینی را به رعایت تقوا دعوت، توصیه و سفارش کرد.
حجتالاسلام زارعی پور با اشاره به اینکه تاریخ رهبران الهی به دو عصر کلی تنزیل (تقابل با اسلام) و تأویل (تقابل با نفاق) تقسیم میشود، افزود: هر گونه دور شدن از برنامه های الهی در هر زمان و مکان جاهلیت است و حاکمیت طاغوت و تغییر ارزشها نیز دو نشانه اصلی جاهلیت است که این جاهلیت، چهار زمینه ظن (افکار و اعتقادات)، حکم(قوانین)، تبرج (سبک زندگی) و حمیه (ارتباط یا وابستگی ها) را در زندگی انسان در بر میگیرد.
وی حضرت فاطمه (س) را رهبر واقعی مبارزه با جاهلیت ثانی یا جهل تأویل دانست و گفت:جاهلیت در عصر ظهور عمیق تر از دوران بعثت است.
خطیب جمعه سرفاریاب با بیان سخنی از امام صادق که می فرماید:"بزرگترین مصداق تکبر، سبک شمردن حق و تحقیر مردم است"؛ گفت:امریکا، رژیم صهیونیستی و غرب کامل ترین نماد استکبار هستند که در ظاهر از دموکراسی و کرامت انسان سخن می گویند و در عمل با روش ها گوناگون به تحقیر مردم و تحمیل نظر خود و سلب آزادی می پردازند و در مقابل مقاومت مردم مسلمان کلیدی برای حفظ کرامت و استقلال جوامع انسانی محسوب میشود.
حجتالاسلام زارعی پور با گرامی داشت سالروز شهادت شهید تهرانی مقدم، بر ضرورت بازخوانی الگوهای مدیریتی سرداران شهید فناوری موشکی مثل شهید تهرانی مقدم، شهید حاجی زاده و شهید باقری تأکید کرد و افزود:تاریخچه موشکی ایران اسلامی روایتی از ایستادگی، ابتکار و روحیه جهادی است که این فناوری در سه سطح تاکتیکی، عملیاتی و راهبردی، موجب خودکفایی دفاعی و اقتدار نظامی کشور ما در منطقه و جهان شده است.
وی با اشاره به وجود معادن مختلف در سطح بخش سرفاریاب و استخراج این معادن در چند سال گذشته، گفت: مردم از اینکه منافع و سهمی از برداشت و استخراج این معادن نصیب آنها نمی شود، گلایه دارند که از استاندار محترم، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و دستگاه قضا، انتظار دارند در این خصوص همکاری و اقدام مقتضی را به عمل آورند.