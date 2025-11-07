

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که می‌باید از ساعت ١٢ الى ١٤ یکشنبه ١٨ آبان ماه در محل تمرینات حضور داشته باشند، به شرح زیر است:

٥٧-على مومنى (مازندران) عرشیا حدادى (مازندران)

٦٥ -رحمان عموزاد (مازندران) آرمین حبیب زاده (مازندران)

٧٤- یونس امامى (تهران) على کرم پور (تهران)

٨٦-کامران قاسم پور (مازندران) ابوالفضل شمسى پور (تهران)

٩٧-امیر على آذرپیرا (تهران) مهدى فیروزمندى (مازندران)

١٢٥- امیرحسین زارع (مازندران) ابوالفضل محمدنژاد (مازندران)

دعوت با نظر کادر فنى:

محمد نخودى-احمد جوان-اهورا خاطرى-مرتضى حاج ملا محمد-امیر محمد زرین کام-پارسا طهماسبى

سرمربی: پژمان درستکار

مربیان: مهدى تقوى- احسان امینی - فرید دژم خوى - فرشید قبادى

دکتر بدنساز: آقا على قاسم نیان

ماساژور: سجاد امیرى

ناظر فدراسیون: فرهاد فخرایى

سرپرست: محمد جواد یزدانى نیا

رقابت‌های کشتی بازی‌های کشور‌های اسلامی ۲۷ تا ۳۰ آبان ماه در عربستان برگزار می‌شود.