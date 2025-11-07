پخش زنده
امروز: -
آخرین اردوى تیم ملى کشتى آزاد بزرگسالان برای شرکت در مسابقات کشورهاى اسلامى از ١٨ آبان تا اعزام در خانه کشتى شهید مصطفی صدرزاده کمپ تیمهای ملی برگزار مى شود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که میباید از ساعت ١٢ الى ١٤ یکشنبه ١٨ آبان ماه در محل تمرینات حضور داشته باشند، به شرح زیر است:
٥٧-على مومنى (مازندران) عرشیا حدادى (مازندران)
٦٥ -رحمان عموزاد (مازندران) آرمین حبیب زاده (مازندران)
٧٤- یونس امامى (تهران) على کرم پور (تهران)
٨٦-کامران قاسم پور (مازندران) ابوالفضل شمسى پور (تهران)
٩٧-امیر على آذرپیرا (تهران) مهدى فیروزمندى (مازندران)
١٢٥- امیرحسین زارع (مازندران) ابوالفضل محمدنژاد (مازندران)
دعوت با نظر کادر فنى:
محمد نخودى-احمد جوان-اهورا خاطرى-مرتضى حاج ملا محمد-امیر محمد زرین کام-پارسا طهماسبى
سرمربی: پژمان درستکار
مربیان: مهدى تقوى- احسان امینی - فرید دژم خوى - فرشید قبادى
دکتر بدنساز: آقا على قاسم نیان
ماساژور: سجاد امیرى
ناظر فدراسیون: فرهاد فخرایى
سرپرست: محمد جواد یزدانى نیا
رقابتهای کشتی بازیهای کشورهای اسلامی ۲۷ تا ۳۰ آبان ماه در عربستان برگزار میشود.