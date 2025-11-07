پخش زنده
مدیرکل میراثفرهنگی مازندران: بوم گردی، موجب ایجاد اشتغال پایدار روستایی می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛؛ مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران گفت: در هفته مازندران با همکاری دانشگاهها و بخش خصوصی، برنامههای متنوعی از جمله همایشهای تخصصی گردشگری، نمایشگاههای صنایعدستی و افتتاح واحدهای بومگردی در نقاط مختلف استان برگزار میشود.
حسین ایزدی در حاشیه بازدید از نمایشگاه صنایعدستی شهرستان نور با اشاره به صدور ۵۲۰ مجوز بومگردی در استان افزود: بومگردی تغییری در کاربری زمین ایجاد نمیکند بلکه با حفظ اراضی کشاورزی، زمینهساز مهاجرت معکوس، ایجاد اشتغال پایدار روستایی و حفاظت از محیطزیست میشود.
وی همچنین احیای بومگردی را عامل مهمی در بازسازی هویت فرهنگی و صنایعدستی روستاییان دانست و افزود: این طرح با حفظ میراث معنوی و ملموس، میتواند بستهای کامل از توسعه پایدار در مناطق روستایی را فراهم کند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران گفت: در هفته مازندران ۱۰ واحد بومگردی در شهرستانهای ساری، بهشهر، گلوگاه، نکا، نوشهر، چالوس و رامسر به بهرهبرداری میرسد و تا پایان سال مجوزهای بیشتری صادر خواهد شد. همچنین تلاش میشود اماکن اقامتی و خانههای مسافر به سمت بومگردی سوق داده شوند تا ضمن افزایش نظارت، توسعه گردشگری با حفظ محیطزیست همراه باشد.
حسین ایزدی افزود: یکی از محورهای اصلی برنامههای هفته مازندران، برگزاری میزهای تخصصی گردشگری و همایشهای ملی و استانی با همکاری دانشگاههای سراسر استان و دانشگاه آزاد اسلامی است که در جهت تقویت اقتصاد گردشگری پایدار برگزار میشود.
وی با اشاره به اجرای برنامههای مرتبط با اقتصاد دریا محور گفت: در این زمینه نشستهایی با حضور سرمایهگذاران برگزار خواهد شد تا موانع موجود بررسی و راهکارهای توسعه فعالیتهای گردشگری دریایی و بهرهبرداری پایدار از منابع آبی مازندران ارائه شود.
مدیرکل میراثفرهنگی مازندران با تأکید بر حفظ توازن میان توسعه گردشگری و صیانت از محیطزیست و اراضی کشاورزی اظهار داشت: توسعه گردشگری هیچ منافاتی با حفاظت از منابع طبیعی ندارد و بومگردی یکی از نمونههای موفق این رویکرد است.