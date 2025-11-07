به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، با هماهنگی و برنامه‌ریزی دفتر بازرسی استانداری و در راستای اجرای نظام‌نامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد و تبیین اهداف دولت و تحقق مصادیق حقوق شهروندی و تأکیدات مقام‌عالی استان مبنی بر استمرار تعامل مردم و دولت و پاسخگویی به درخواست‌ها و مشکلات هم‌وطنان و ایجاد فرصتی یکسان برای همه اقشار جامعه برای ارتباط مستقیم تلفنی با مسئولین و مدیران دستگاه‌های اجرایی فردا شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۴ فرماندار پیرانشهر از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۱:۰۰.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۱:۰۰، مدیرکل پست استان از ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۲:۰۰ و رئیس صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر استان از ساعت۱۱:۰۰ تا ۱۲:۰۰ با حضور در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد) و از طریق تلفن ۱۱۱ به‌صورت مستقیم پاسخگوی تماس‌های مردم استان خواهند بود.