به گزارش خبرگزاری صدا و سیما گیلان، رئیس عقیدتی سیاسی ستاد کل نیرو‌های مسلح کشور در این مراسم با بیان اینکه بهترین عطیه الهی و بالاترین مقام معنوی هر انسانی شهادت است گفت مردان الهی مشتاق شهادت هستند و انسان‌های مومن و مردان الهی راه شهادت را انتخاب می‌کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین گواهی افزود: رمز پیروزی ایران اسلامی در دفاع مقدس ۱۲ روزه بصیرت، همدلی و انسجام مردم، فرماندهی وهدایت مدبرانه رهبر معظم انقلاب اسلامی و اقتدار و حماسه آفرینی نیرو‌های مسلح کشور بود که دشمن را مجبور به آتش بس کرد و این یک پیروزی برای ایران بود.

شهید محمد اتابه در سال ۹۵ در حلب سوریه به شهادت رسید.