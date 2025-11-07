پخش زنده
کلاهبرداران اینترنتی سال گذشته با استفاده از هوش مصنوعی، ۹.۴ میلیارد پوند از مردم انگلیس سرقت کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ "گونار کورن" مدیر بخش پیشگیری از جرایم مالی در شرکت نرم افزاری "تیتواوری" میگوید، با این که ۸۰ درصد از مردم انگلیس معتقدند قادرند ارتباطات خلافکاران اینترنتی را شناسایی کنند، کلاهبرداران سایبری از جمله با بهره گیری از هوش مصنوعی به اندازهای فنی عمل میکنند که میتوانند بسیاری از مردم را فریب دهند.
بر اساس نتایج یک نظرسنجی در انگلیس، کلاهبرداری در زمان خرید در فضای مجازی شایعترین روش دزدیدن پول مردم در این کشور است به گونهای که ۴۵ درصد از مردم انگلیس میگویند در ۱۲ ماه گذشته دستکم یک بار فریب خورده، پول کالا را پرداختهاند اما کالا را دریافت نکردهاند.
در این حالت، کلاهبرداران خود را یک بانک، سازمان دولتی معتبر، پلیس و یا نهادی شناخته شده معرفی میکنند و قربانی را ترغیب میکنند تا پول به حسابشان واریز کنند.
بانکها در انگلیس نیز بارها توسط رسانهها به مردم در این باره هشدار دادند.
دیلی میل نوشت، پارسال ۳۷ درصد از مردم انگلیس با وسوسه کلاهبرداران، قربانی خلافکاران شدند، در این روش به افراد اطلاع داده میشود برنده جایزه شدهاند و برای دریافت جایزه خود یا باید مبلغی بپردازند یا اطلاعات بانکی را بدهند تا پول جایزه به حسابشان واریز شود.
به نوشته دیلی میل، در ۳۵ درصد از کلاهبرداریها در انگلیس، قربانی اصلا متوجه برداشته شدن پول از حسابش نمیشود زیرا افراد یا گروههای تبهکار مشخصات بانکی قربانی را به دست میآورند و بدون اطلاع قربانی حساب وی را خالی میکنند.
افزایش کلاهبرداریهای اینترنتی سبب شده است شماری از مردم به ویژه سالمندان عطای سهولت انجام امور بانکی اینترنتی را به لقایش ببخشند و برخلاف میل بانکها به شیوههای سنتی امور بانکی خود را انجام دهند.