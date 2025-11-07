پخش زنده
امروز: -
با مسدود سازی یکصد و دو چشمه خروجی فاضلاب به معابر عمومی دررود، گامی برای تقویت بهداشت عمومی برداشته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،سرپرست شبکه بهداشت و درمان زبرخان گفت: به همت شهرداری و با همکاری شبکه بهداشت، ۱۰۲ چشمه خروجی منازل و واحدهای صنفی به معابر عمومی مسدود شد. این افراد فاضلاب خود را به معابر و کانالهای آب سطحی در معابر عمومی رها میکردند و با اینکه اخطار کتبی دریافت کرده بودند غالبا توجهی به آن نداشتند.
دکتر عبدالحسین گاراژیان حفر چاه جاذب و اخذ انشعاب فاضلاب را از راهکارهای رفع مشکل فاضلاب منازل برشمرد و افزود: کانالهای شهرداری در معابر صرفا برای هدایت آب باران درنظر گرفته شدهاند و هدایت فاضلاب به این کانالها و مسیل آبهای سطحی، باعث تجمع حشرات و انتقال بیشتر آلودگی خواهد شد.
وی گفت: این بازدیدها تا بهبود دفع فاضلابها در شهر دررود ادامه خواهد داشت و از همشهریان عزیز خواست در مواردی که بهداشت رعایت نمیشود از طریق شماره ۱۹۰ اطلاع رسانی تا در اسرع وقت اقدام شود.
شهر دررود با جمعیت ۷ هزار نفر در شهرستان ۷۰ هزار نفری زبرخان و شهرستان زبرخان با ۴ شهر و ۵۲ روستا در ۱۱۰ کیلومتری غرب مشهد مقدس در مسیر بزرگراه مشهد به نیشابور قرار دارد.