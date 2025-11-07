پخش زنده
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سعید اخباری، سرمربی تیم فوتبال چادرملو اردکان پس از پیروزی مقابل آلومینیوم اراک اظهار داشت: پیش از هر چیز این پیروزی و صدرنشینی را به مردم استان یزد، شهر اردکان و هوادارانی که امروز ما را در ورزشگاه بهخوبی حمایت کردند، تبریک میگویم. واقعاً این ۳ امتیاز حاصل زحمات بازیکنان و حمایت هواداران بود.
وی افزود: استفاده از استعدادهای شهرستانی در ترکیب تیم ملی میتواند انگیزه و شور تازهای در فوتبال کشور ایجاد کند.
اخباری خاطر نشان کرد: پیروزی مقابل آلومینیوم را به هواداران و تماشاگرانی که در هر شرایطی، چه در خانه و چه بیرون از خانه ما را تنها نمیگذارند، تقدیم میکنم.
سرمربی تیم چادرملو گفت: آلومینیوم برخلاف بازیهای قبلی با سه مدافع آغاز کرد و نیمه نخست بهتر از ما موقعیت خلق کرد. اما نیمه دوم جسورتر ظاهر شدیم و روی همان تأکید همیشگیمان از کنارهها به گل رسیدیم. به تیم آلومینیوم هم خستهنباشید میگویم که فوتبال خوبی ارائه داد.
اخباری با اشاره به افزایش سطح توقعات پس از صدرنشینی عنوان کرد: کنترل هیجان و مدیریت انتظارات سخت است. از مردم و مسئولان خواهش میکنم کمک کنند تا این فشار از روی تیم کم شود و توقعات منطقی باشد.
وی در واکنش به پرسش درباره داوری گفت: طبق قولی که دادهام درباره داوری حرفی نمیزنم. امروز هم صحنههایی بود که نسبت به آنها اعتراض داشتیم، اما بهتر است درباره این موضوع صحبت نکنم.
اخباری با اشاره به دعوت بازیکنان به تیم ملی خاطرنشان کرد: این تیم استحقاق توجه ویژهتر را دارد. چند بار با برخی اعضای کادرفنی تیم ملی صحبت کردهام، اما فعلاً نگاهی انجام نشده است. نباید طوری باشد که هرچقدر بازیکنی خوب کار کند، باز هم شانس دعوت نداشته باشد. این موضوع ایجاد بیانگیزگی میکند. بازیکنان طی هفتههای اخیر با فشردگی مسابقات روبهرو بودند و اکنون چند روز استراحت خواهند کرد. تمام تمرکز ما روی بازی آینده مقابل ذوبآهن است.