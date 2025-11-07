به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی از آمادگی کامل این استان برای اجرای طرح راهداری زمستانی خبر داد و گفت: با بهره‌گیری از ۶۷ راهدارخانه فعال و ۳۵۸ دستگاه ماشین‌آلات سنگین و نیمه‌سنگین، هیچ مسیری در زمستان پیش‌رو بدون خدمت نخواهد ماند.

ارسلان شکری افزود: گستره عملیات راهداری زمستانی در استان، بیش از ۱۲ هزار و ۳۵۹ کیلومتر راه را شامل می‌شود که از این میزان، ۱۱۷۴ کیلومتر راه شریانی و ۶۵۳ کیلومتر گردنه برف‌گیر است.

وی تصریح کرد: درآذربایجان غربی، ۴۸ راهدارخانه ثابت و ۱۹ پایگاه سیار و استیجاری به عنوان پایگاه‌های اصلی خدمات‌رسانی در شرایط بحرانی عمل می‌کنند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی اظهارداشت: در راستای ارتقای توان عملیاتی، تعمیرات اساسی در ۱۷ راهدارخانه مرکزی استان انجام گرفته و دو راهدارخانه جدید در گردنه دوآب و منطقه حیدرآباد احداث شده است.

شکری اضافه کرد: همچنین انبار‌های شن و نمک و آشیانه‌های ماشین‌آلات برف‌روب در راهدارخانه‌های مرکزی مهاباد و اشنویه احداث شده‌اند تا پشتیبانی عملیات زمستانی با قدرت بیشتری انجام گیرد.

وی ادامه داد: یکی از اقدامات شاخص امسال، راه‌اندازی اولین مرکز اورهال و بازسازی ماشین‌آلات راهداری شمال‌غرب کشور درآذربایجان غربی است که تاکنون ۸ دستگاه ماشین‌آلات سنگین را بازسازی و تجهیز کرده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: ایمن‌سازی گردنه قوشچی، به عنوان یکی از پرترددترین محور‌های برف‌گیر استان، از دیگر طرح‌های مهم امسال بوده که با خاک‌برداری و تعریض مسیر، ایمنی تردد کاربران جاده‌ای در شرایط لغزندگی و بارش برف را افزایش داده است.

شکری خاطرنشان کرد: درکنار این اقدامات، ۳۶ مجتمع خدماتی و رفاهی در سطح محور‌های ارتباطی استان آماده ارائه خدمات و اسکان موقت مسافران در زمان بارندگی و در راه‌ماندگی هستند.

وی با اشاره به موقعیت خاص آذربایجان غربی از نظر وجود پایانه‌های مرزی، گفت: تمام شرکت‌های خدماتی مستقر در پایانه‌های مرزی استان موظف به برف‌روبی محوطه و محور‌های ورودی هستند تا روند تردد و تجارت حتی در سخت‌ترین شرایط زمستانی متوقف نشود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی تأکید کرد: مرکز مدیریت راه‌های استان نیز به صورت ۲۴ ساعته فعال است و با ۴۳ دستگاه دوربین نظارت تصویری، ۱۲۳ دستگاه ترددشمار، ۴۲ دوربین کنترل سرعت و ۴ سامانه توزین در حال حرکت (WIM)، شرایط محور‌های مواصلاتی را به‌صورت برخط پایش می‌کند.