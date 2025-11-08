به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی با حضور بیش از ۳۵۰۰ ورزشکار از ۵۷ کشور، از ۱۶ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴ به میزبانی عربستان سعودی در شهر ریاض و در ۲۵ رشته ورزشی برگزار می‌شود.

ریحانه مبینی(دو‌و‌میدانی)، ریحانه رضایی(شمشیربازی)، مسعود یوسف(فوتسال)، علیرضا معینی(وزنه‌برداری)، سهیلا و شهربانو منصوریان(ووشو)، متین سهران و مهرشاد افقری(شنا)، حدیثه نصر(دوگانه)، وحید مسعودی، صابر حیدری، مجید رحیمی‌زاده و محسن کرباسچی(هندبال) از ورزشکاران اصفهانی حاضر درکاروان اعزامی ایران به این مسابقات هستند.

این رقابت‌ها در رشته‌هایی، چون هندبال، تکواندو، بوکس، دوومیدانی، پارادوومیدانی، پارا پاورلیفتینگ، شنا، بسکتبال ۳ در ۳، شترسواری، سوارکاری، ورزش‌های الکترونیکی، شمشیربازی، فوتسال، جودو، جوجیتسو، کاراته، موی‌تای، دوگانه، کوراش، تنیس روی میز، والیبال، وزنه‌برداری، کشتی، ووشو و پنجاک سیلات برگزار می شود.

عربستان سعودی برای دومین بار میزبانی این رویداد را بر عهده دارد؛ نخستین دوره این بازی‌ها در سال ۲۰۰۵ در شهر مکه برگزار شده بود.