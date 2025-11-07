نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی خبر داد: ۸۰ درصد مطالبات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا یک ماه آینده پرداخت خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مجید نصیر پور در جلسه بررسی مشکلات کادر درمان دانشکده علوم پزشکی سراب گفت: حدود ۱۶۰ هزارمیلیارد تومان مجموع بدهی سازمان‌های تامین اجتماعی و بیمه سلامت است که از این مبلغ حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان مطالبات کادر درمان و ۴۰ هزار میلیارد تومان مربوط به تجهیزات و خدمات دارویی است.

وی با اشاره به کمبود نیروی پرستار در بیمارستان این شهرستان گفت: بر اساس استاندارد‌های سازمان بهداشت جهانی به ازای هر هزار نفر جمعیت سه پرستار شاغل است که این شاخص در کشورحدود ۱.۷ پرستار و در شهرستان سراب ۱.۴ است.

نصیرپور با اشاره به سفر اخیر وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به شهرستان سراب گفت: در این سفر سه دستگاه آمبولانس به مراکز درمانی شهر‌های مهربان، دوزدوزان و شربیان تخصیص یافته که با پیگیری‌های انجام یافته تلاش می‌کنیم در کوتاه‌ترین زمان این ناوگان امدادی واگذار شود.

وی ادامه داد: علاوه بر این مبلغ ۲۵ میلیارد تومان برای احداث بخش‌های درمانی و تجهیز ناوگان بیمارستان سراب تخصیص یافته است.