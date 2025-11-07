به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، بر اساس اعلام فدراسیون ورزش‌های آبی در گامی بزرگ برای آینده واترپلو ایران، هشت واترپلوئیست نوجوان یزدی به کمپ ملی «پیش به سوی المپیک ۲۰۳۲» دعوت شدند. این طرح ملی با هدف استعدادیابی، آموزش و پرورش نسل جدید واترپلوئیست‌ها برای حضور در المپیک ۲۰۳۲ برگزار می‌شود.

از استان یزد بازیکنان زیر به این کمپ ملی دعوت شدند:

سبحان پاک‌نیا، سیدعلی‌اصغر سیدایی، امیرعلی زارع، محمدپارسا اکبرزاده، محمدمهدی حاجی‌باقرپور، بهنام دهقان، سیدعلیرضا حسینی و امیرعلی فانی.

این کمپ با نظارت دایان میلاکوویچ، مدیر فنی تیم‌های ملی واترپلو، و زیر نظر کمیته فنی فدراسیون برگزار می‌شود و طی آن، نخبگان نوجوان کشور از استان‌های مختلف فرصت می‌یابند تا آموزش‌های تخصصی و مهارتی لازم را برای حضور در میادین بین‌المللی فراگیرند.

مرحله پایانی این طرح از ۱۳ تا ۱۶ آبان‌ماه به میزبانی استان فارس و با حضور برگزیدگان استان‌های فارس، یزد، هرمزگان، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان برگزار خواهد شد.