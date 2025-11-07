پخش زنده
سرمربی پرسپولیس گفت: تیم پتانسیل این را دارد بهتر شود ما مطمئن هستیم مشکلات درست میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اوسمار ویرا سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در نشست خبری پس از دیدار برابر استقلال خوزستان، اظهار داشت: خیلی خوشحالم با نتیجهای خوب اینجا در خدمت شما حضور دارم. از همه هوادارانی که در ورزشگاه حضور داشتند، تشکر میکنم. ما در هر دو نیمه کنترل خوبی بر جریان بازی داشتیم. در نیمه اول، بازیکنان ما آنطور که باید و شاید خودشان را تهاجمی نشان ندادند که وارد محوطه جریمه حریف شوند.
وی ادامه داد: در بین دو نیمه با بازیکنان صحبت کردیم و بازی تهاجمیتری در نیمه دوم داشتیم و با یگ نتیجه خوب، زمین را ترک کردیم. مهمتر از همه اینکه شانس گلزنی به حریف ندادیم.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در ادامه، تصریح کرد: این سؤال من را یاد دوره قبلی مربیگریام در پرسپولیس انداخت و میخواهم همان جواب را دوباره بدهم. مالکیت توپ بدون اینکه از آن استفاده کنید، تأثیری ندارد. ما در حال جنگیدن هستیم و مهم است که بازیکنان فرصتهای گلزنی را ایجاد کنند. سعی میکنیم به آن هدفی که میخواهیم، برسیم. درست است که شاید در هر بازی فرصتهای گلزنی این چنینی به دست نیاوریم، ولی ایجاد شانس مهم است.
اوسمار در ادامه عنوان کرد: پرسپولیس تیمی است که بازیکنانش با هم پیشرفت میکنند. ما پتانسیل این را داریم که تیم بهتر از این شود. مطمئنم شرایط تیم درست میشود و به آن چیزی که میخواهیم، خواهیم رسید. من مشکلات را دیدهام، اما با بقیه این مشکلات را درست میکنم.