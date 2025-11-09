پخش زنده
با مشارکت دانشگاه ارومیه؛ ثبتنام مرحله استانی چهاردهمین دوره مسابقات مناظره دانشجویی در آذربایجان غربی آغاز شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی استان اعلام کرد: این مسابقات با همکاری و مشارکت اصلی دانشگاههای ارومیه و علوم پزشکی و سایر دانشگاههای استان برگزار میشود و ثبتنام تیمهای متقاضی شرکت در این دوره از مسابقات تا بیستودوم آبانماه ادامه خواهد داشت.
مرحله استانی این رقابتها در آذرماه برگزار میشود و تیمهای برگزیده، در زمستان سال جاری در مرحله منطقهای به رقابت خواهند پرداخت.
بر اساس اعلام معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی استان، در این دوره از مسابقات، تیم اول استانی مبلغ ۸ میلیون تومان، تیم دوم ۶ میلیون تومان و تیم برگزیده اخلاق ۳ میلیون تومان جایزه نقدی دریافت خواهند کرد.
همچنین، دو تیم اول و دوم مرحله استانی به مرحله منطقهای راه خواهند یافت.
مطابق آییننامه مسابقات، علاقهمندان به شرکت در این رویداد فرهنگی باید در قالب تیمهای چهار نفره (شامل دو عضو اصلی و دو عضو کمکی) ثبتنام کنند.
دانشجویان میتوانند با مراجعه به سامانه شهر دانشجوبه نشانی studentcity.ir نسبت به ثبتنام اقدام نمایند.
همچنین، با ارسال کلمهی «مناظره» به سامانه پیامکی ۵۰۰۰۲۰۶۰۶۶۰۰ یا مراجعه به دفاتر فرهنگی جهاد دانشگاهی در دانشگاههای استان نیز امکان ثبتنام فراهم است.
تمامی دانشجویان دانشگاههای آذربایجان غربی از هر رشته، گرایش و مقطع تحصیلی، میتوانند با تشکیل تیمهای چهار نفره در این دوره از مسابقات شرکت کنند.