به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، تیم پاریزه‌ر کردستان در دیداری خارج از خانه به مصاف تیم بافق یزد رفت.

این دیدار در پایان با نتیجه ۴ بر صفر به سود تیم بافق یزد خاتمه یافت تا نماینده استان همچنان در قعر جدول گروه خود باقی بماند.

وارو انرژی دیگر نماینده استان نیز این هفته در مریوان پذیرای تیم استقلال تهران بود.

وارو انرژی نتوانست در این دیدار خانگی از پس حریف خود برآید و با نتیجه ۵ بر یک تن به شکست داد.