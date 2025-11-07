به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سرهنگ حیدر احمدی گفت: ۱۷۵ دانش آموز دختر مقطع دوم متوسطه شهرستان چگنی در قالب چهار اتوبوس به مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس در جنوب کشور اعزام شدند.

وی افزود: دانش آموزان در این اردوی سه روزه از یادمان‌های دوران دفاع مقدس بازدید می‌کنند.

سرهنگ احمدی، ترویج روحیه ایثار و مقاومت، آشنایی نسل جوان با فرهنگ دفاع مقدس و بیان ایثارگری و جانفشانی‌های رزمندگان به نسل جوان جامعه را از اهداف برگزاری اردوی راهیان نور عنوان کرد.