فرمانده سپاه ناحیه چگنی از اعزام ۱۷۵ دانش آموز دختر این شهرستان به مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس در جنوب کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سرهنگ حیدر احمدی گفت: ۱۷۵ دانش آموز دختر مقطع دوم متوسطه شهرستان چگنی در قالب چهار اتوبوس به مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس در جنوب کشور اعزام شدند.
وی افزود: دانش آموزان در این اردوی سه روزه از یادمانهای دوران دفاع مقدس بازدید میکنند.
سرهنگ احمدی، ترویج روحیه ایثار و مقاومت، آشنایی نسل جوان با فرهنگ دفاع مقدس و بیان ایثارگری و جانفشانیهای رزمندگان به نسل جوان جامعه را از اهداف برگزاری اردوی راهیان نور عنوان کرد.