آیین افتتاح پروژه گازرسانی به دو روستا و چهار واحد تولیدی برگزار و عملیات اجرایی گازرسانی به دو روستای شهرستان کنگاور آغاز شد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،صبح امروز با حضور حجت الاسلام وحید احمدی، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، فرماندار کنگاور و مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه، آیین گازرسانی به دو روستای جاورسینه، بردینه و چهار واحد تولیدی با بیش از ۱۰ میلیارد تومان اعتبار و آغاز عملیات گازرسانی به دو روستای گلبداغ و ده بالا در شهرستان کنگاور برگزار شد.

این پروژه ها از نظر گازرسانی به روستاهای زیر ۲۰ خانوار و بهره مندی اهالی روستاهای مذکور و فراهم نمودن چرخه تولید از اهمیت برخوردار است.