سرمربی استقلال خوزستان گفت: بدون تمرین به مصاف پرسپولیس آمدیم. از این که بدون مصدوم بازی را تمام کردیم خدا راشاکریم، اما با این روند نمی‌شود ادامه داد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امیر خلیفه اصل، سرمربی تیم فوتبال استقلال خوزستان در کنفرانس خبری پیش از مصاف با پرسپولیس در هفته دهم لیگ برتر افزود: به پرسپولیس بابت کسب ۳ امتیاز تبریک می‌گویم. نتوانستیم بازی‌های هفته‌های قبل را انجام دهیم چرا که بعد از بازی هفته نهم هیچ تمرینی نداشتیم. خدا را شکر هیچ کدام از بازیکنانم مصدوم از زمین خارج نشدند و از همه آنها تشکر می‌کنم که با همه وجود بازی کردند. از مسئولان استانی می‌خواهم به استقلال خوزستان کمک کنند تا مسیر استقلال اهواز را طی نکند.

وی درباره اعتصاب بازیکنان تیمش گفت: ما کمترین بودجه را در لیگ برتر با ۱۵۰ میلیارد تومان داریم. جوان‌ترین تیم لیگ با میانگین سنی ۳۲/۷ هستیم. هفته گذشته تصمیم گرفتند دیگر تمرین نکنند هر چند دو سه هفته پیش این تصمیم را گرفتند اگر مشکلات تیم حل نشود تیم ما نیز مسیر استقلال اهواز را می‌رود که دیگر وجود خارجی ندارد.

خلیفه اصل خاطرنشان کرد: گلایه من از سهام دار باشگاه است. اگر نمی‌خواستند باید تیم را به یک شرکت دیگر می‌دادند. ۵۰ خانوار درگیر این مسائل هستند. بازیکن من ۲۰۰ هزار تومان پول در جیبش نیست. تیم یک هفته تمرین نکرده و مگر می‌شود با این شرایط جلوی پرسپولیس بازی کرد. همین که در چنین شرایطی و با تمرین نکردن بچه‌ها رباط ندادند و مصدوم نشدند خوشحالم. این همه منابع در خوزستان است. حق مردم خوزستان است که از این تیم حمایت شود اگر مسئولان استانی حمایت نکنند بچه‌ها باز هم در این هفته تمرین نمی‌کنند.