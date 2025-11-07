تعلل در انتخاب رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خوشاب، باعث اختلال در فعالیت‌های فرهنگی و هنری شهرستان شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،رئیس شورای شهرستان خوشاب گفت: با وجود گذشت بیش از یک سال، از وعده معرفی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد خوشاب، هنوز هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.

هادی سلطان‌آبادی با اشاره به سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به شهرستان خوشاب و وعده وی مبنی بر تسریع در تعیین مسئول این اداره افزود: با وجود پیگیری‌های مکرر فرمانداری و شورای اسلامی شهرستان، تاکنون این موضوع به نتیجه نرسیده و معلوم نیست تا چه زمانی باید مردم خوشاب منتظر بمانند تا اداره فرهنگ و ارشاد صاحب مدیر شود.

وی با انتقاد از عملکرد مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی تصریح کرد: آیا واقعاً در استان قحط‌الرجال است که معرفی یک مدیر باید بیش از یک سال زمان ببرد؟ آیا مدیرکل محترم حتی ذره‌ای به فکر شهرستان‌های کوچک و کمتر توسعه‌یافته هست؟ به نظر می‌رسد ایشان تمایلی به خروج از اتاق خود و مشاهده واقعیت‌های میدانی در این مناطق ندارد.