به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، این مسابقات که به منظور گرامیداشت یاد و نام پهلوان شعبان کرمی و ارتقای سطح فنی کشتی‌گیران جوان برگزار گردید تیم اقبالیه با ۲۸۰ امتیاز در جایگاه دوم ایستاد و تیم قزوین با ۱۳۰ امتیاز به مقام سوم دست یافت.

این مسابقات با شرکت ۱۶۰ کشتی‌گیر از ۹ تیم، در چهار رده سنی و در ۱۸ وزن با حضور تیم‌هایی از استان‌های تهران و گیلان وشهر‌های قزوین، آبیک، محمدیه، الوند و اقبالیه، برگزار شد.