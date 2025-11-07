پخش زنده
تیم تهران با کسب ۲۹۵ امتیاز، عنوان قهرمانی مسابقات کشتی ازاد در شهر اقبالیه را از آن خود کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، این مسابقات که به منظور گرامیداشت یاد و نام پهلوان شعبان کرمی و ارتقای سطح فنی کشتیگیران جوان برگزار گردید تیم اقبالیه با ۲۸۰ امتیاز در جایگاه دوم ایستاد و تیم قزوین با ۱۳۰ امتیاز به مقام سوم دست یافت.
این مسابقات با شرکت ۱۶۰ کشتیگیر از ۹ تیم، در چهار رده سنی و در ۱۸ وزن با حضور تیمهایی از استانهای تهران و گیلان وشهرهای قزوین، آبیک، محمدیه، الوند و اقبالیه، برگزار شد.