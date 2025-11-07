پخش زنده

برداشت انار از ۱۰۰ هکتار باغ در شهرستان جاجرم آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ شهرستان جاجرم و اسفراین بیشترین میزان تولید محصول انار را به خود اختصاص دادهاند.
پیش بینی میشود امسال از ۱۰۰ هکتار باغ انار در شهرستان جاجرم حدود ۲۰۰ تن انار برداشت شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت:میانگین برداشت انار در باغهای استان را پنج تن در هر هکتار اعلام کرد و افزود: زمان مناسب برای کاشت نهال انار در استان، ماههای آبان و اسفند است.
مهندس محمدزاده ارقام عمده انار کشت شده در استان را ملس ساوه، شیشه گپ فردوس و نیریز برشمرد.