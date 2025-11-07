فرمانده انتظامی غرب استان تهران از بازداشت دستکم ۶۳۰ اراذل و اوباش و حاملان سلاح سرد در جریان اجرای طرح امنیت اجتماعی در شش شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ محمدرضا علیزاده اعلام کرد: طرح گسترده‌ای با هدف ارتقای امنیت اجتماعی و مقابله با اراذل و اوباش در مناطق مختلف غرب استان تهران به اجرا درآمده است.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح و با هماهنگی مرجع قضائی، ۶۳۰ نفر از حاملان سلاح سرد و اوباش شناسایی و دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شدند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران با اشاره به جزئیات این عملیات گفت: در بازرسی‌های انجام شده، ۶۲۱ قبضه سلاح سرد، یک قبضه سلاح گرم، ۳۶ کیلوگرم مواد مخدر، ۱۸ دستگاه خودروی سرقتی و ده‌ها وسیله نقلیه توقیف شده و همچنین ۱۱۷ خرده‌فروش مواد مخدر بازداشت و ۸۲ واحد صنفی و قهوه‌خانه پلمب شد.

سرهنگ علیزاده ادامه داد: در این طرح ۱۹۷ نقطه که به عنوان پاتوق اوباش و حاملان سلاح سرد شناسایی شده بود، پاکسازی شد.

وی تأکید کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شده‌اند.

به گفته فرمانده انتظامی غرب استان تهران اجرای مستمر طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی در دستور کار پلیس قرار دارد و هدف از آن، افزایش احساس امنیت در میان شهروندان و برخورد قاطع با مظاهر ناامنی است.