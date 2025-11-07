پخش زنده
یک هزار و ۸۳۵ کیلوگرم مواد غذایی و انواع لبنیات شیر و دوغ تاریخ مصرف گذشته در شهرستان آبادان کشف و معدومسازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، رئیس مرکز بهداشت آبادان گفت: در راستای حفظ سلامت و صیانت از امنیت غذایی شهروندان و پیشگیری از بیماریها، مواد غذایی از جمله کیک، چیپس، خیارشور، نوشابه و آبمیوه و انواع لبنیات شیر و دوغ تاریخ مصرف گذشته کشف و پس از طی مراحل قانونی با نظارت کارشناسان بهداشت محیط این مرکز از چرخه مصرف خارج شد.
دکتر روحالله شکری افزود: این مواد غذایی در طرح بازدید از انبارهای مواد غذایی، عمده فرشها، فروشگاههای مواد غذایی و خواروبار فروشیهای سطح شهر کشف و به منظور حفظ سلامت عمومی مردم با نظارت کارشناسان بهداشت محیط معدوم شد.
او از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، به صورت ۲۴ ساعته میتوانند با سامانه ۱۹۰ تماس بگیرد و یا بهصورت حضوری به مرکز بهداشت مراجعه کنند تا بدون اغماض با متخلفان بهداشتی برخورد قانونی صورت پذیرد.