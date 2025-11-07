به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در جشنواره مطبوعات و رسانه هگمتانه که از ۱۳ تا ۱۵ آبان‌ماه در همدان برگزار شد؛ زینب شاهمرادیان در بخش مقاله موفق به کسب رتبه اول شد و محمد امین احمدبیگی نیز نفر اول بخش سر مقاله را به دست آورد.

همچنین افشین ابراهیمی، رتبه دوم بخش تیتر را از آن خود کرد.

در بخش عکس خبری هم حمیدرضا بابایی موفق به کسب رتبه سوم شد و نسرین میرزایی در بخش کلیپ خبری و پادکست به رتبه سوم نائل آمد.

زینب احمدیان پور هم رتبه سوم بخش هوش مصنوعی را از آن خود کرد و حکیمه موسی نژاد، دیگر فعال رسانه‌ای ایلام در بخش صفحه آرایی صاحب مقام سوم جشنواره رسانه‌ای هگمتانه شد.