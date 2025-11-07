به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ مراسم نمایش شب ایران با حضور پرشور مردم و اجرای پنج خواننده جوان موسیقی پاپ کشور، در میدان انقلاب تهران برگزار شد.

در این برنامه، میثم ابراهیمی، پرواز همای، حامد همایون، گرشا رضایی و مصطفی راغب با همراهی ارکستر سمفونیک تهران قطعاتی در ستایش میهن و عشق به ایران اجرا کردند.

این رویداد هنری به همت سازمان تبلیغات اسلامی و با هدف ترویج نشاط اجتماعی و تقویت همبستگی ملی میان نسل جوان برگزار شد.

در طول برنامه، قطعاتی با محوریت ایران و امید به آینده‌ای روشن برای کشور اجرا شد که با استقبال گسترده حاضران همراه بود.

در بخشی از این برنامه، از مجسمه شکست والرین توسط ایرانیان و شاپور دوم، رونمایی شد.