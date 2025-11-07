پخش زنده
امروز: -
رئیس موسسه تحقیقات آب گفت: دورنمای شرایط اقلیمی کشور ، مدیریت قوی و دقیقی را برای مصارف آب در حوزههای آشامیدنی ، صنعت و کشاورزی می طلبد تا بتوانیم ناترازی تحمیل شده برمنابع آبی را جبران کنیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدرضا کاویانپور با اشاره به وضعیت بحرانی بارشها در پاییز امسال گفت: با نگاهی به وضع آبی سال ۱۴۰۳ منتهی به ۱۴۰۴ مشاهده خواهیم کرد که بارشها در کل ۱۵۲ میلیمتر بوده که به میزان متوسط ۵۷ سال گذشته کاهش ۴۰ درصدی داشته است.
وی با اشاره به وضعیت بارشی منفی در برخی از استانها، افزود: چهار استان کشور با وضعیت بارشی منفی ۵۰ تا ۸۰ درصدی، ۱۵ استان با کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی و تعدادی نیز در رکوردهای خشکسالی قرار دارند و تنها یک استان وضعیت بارشی طبیعی دارد که در این استان نیز افزایش بارشی مشاهده نشده است.
رئیس موسسه تحقیقات آب گفت: میزان بارشها در سال آبی گذشته در نهایت منجر به آورد رودخانهای حدود ۲۴ تا ۲۵ میلیارد مترمکعب آب بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خود افت ۴۲ درصدی را نشان میدهد.
کاویانپور با اشاره به ظرفیت مخازن در تهران نیز گفت: ظرفیت ذخایر مخازن سدهای تهران در سال آبی جدید که از مهرماه شروع شده است حدود ۲۵۰ میلیون مترمکعب است که در مقایسه با میزان ۴۹۰ میلیون مترمکعبی در سال آبی ۱۴۰۳ حدودا به نصف رسیده است. قاعدتا این میزان کاهش باید با بارشهای تا به امروز جبران میشد، اما متاسفانه زمانی که به بارشها در فصل پاییز نگاهی میاندازیم مشاهده میکنیم که اگرچه همواره بارشها در دو ماه مهر و آبان حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیمتر آب برای تهران به همراه دارد، اما تاکنون هیچ بارشی در تهران رخ نداده و پیشبینیها نیز نشان میدهد که تا پایان پاییز نیز این روند ادامه خواهد داشت.
وی درخصوص تامین آب آشامیدنی مورد نیاز استان تهران نیز گفت: همواره این تامین با فشار به سفرههای زیرزمینی در محدوده تهران و خارج از تهران اتفاق میافتد، اما کم بارشی به این منابع نیز اثرگذاشته است.
به اعتقاد رئیس موسسه تحقیقات آب؛ نباید ریسک کرد و احتمال تغییر شرایط را درنظر گرفت بلکه باید خود را برای شرایط بحرانی آماده کنیم چرا که امسال سال هشدار دهندهای برای ما است.
کاویانپور گفت: اگر به طور کلی سیر تاریخی بارشها را درنظر بگیریم با کاهش بارش مواجه خواهیم بود، حال ممکن است این کاهش در سال ۱۴۰۳ زیاد محسوس نباشد، اما امسال باید خود را برای شرایط خشکسالی آماده کنیم.
وی افزود: اگر بتوان با تمرکز بر مدیریت تقاضا، فرهنگسازی، استفاده از فناوری و سیستمهای کاهنده و اعمال تعرفه برای پرمصرفها که شرایط بیآبی را درک نمیکنند، حدود ۲۰ درصد از میزان مصارف فعلی آب را کاهش داد میتوان در دورنمای شرایط خشک، به نحوی این شرایط را پشت سر گذاشت. در همین راستا نیاز است تا با حمایت دولت و فرهنگسازی در الگوی مصرف آب تغییرات رفتاری ایجاد کرده و در بخشهای صنعتی، کشاورزی و خدمات نیز ساختارهای تولید تغییر یابد تا با کاهش مصرف شرایط عبور و سازگاری بحران را فراهم کرد.
رئیس موسسه تحقیقات آب گفت: دورنمای شرایط اقلیمی کشور الزام میکند که مدیریت قوی و دقیقی را برای مصارف آب در حوزههای آشامیدنی، صنعت و کشاورزی اعمال کنیم تا ناترازی تحمیل شده برمنابع آبی را جبران و خود را برای دهههای آتی آماده کنیم در غیر این صورت شرایط خوبی در انتظار ما نخواهد بود.