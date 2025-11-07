تصادف شدید در محور روانسر به جوانرود حدفاصل سه راهی بنچله ۱ فوتی و ۹ مصدوم برجای گذاشت .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،مدیر اورژانس پيش بیمارستانی شهرستان جوانرو از تصادفی با حدود ۱۰ مصدوم و فوتی خبر داد.

سیدزانا یوسفی گفت: این حادثه ساعت ۱۷:۴۵ به دنبال برخورد یک دستگاه پژو ۲۰۶ و یک دستگاه مینی بوس به وقوع پیوست.

به علت تعداد بالای مصدومین، ۲ دستگاه آمبولانس از شهرستان جوانرود، ۱ دستگاه آمبولانس از شهرستان روانسر و ۱ دستگاه آمبولانس از شهر شاهو به صحنه حادثه اعزام شدند و نیز به عوامل پایگاه هلال احمر شهید چمران واقع در سه راهی بنچله جهت رهاسازی مصدومین اطلاع داده شد.

در این حادثه ۱ نفر در دم جان باخت و ۹ نفر نیز مصدوم شدند که جهت ادامه درمان به بیمارستان حضرت رسول(ﷺ) جوانرود منتقل شدند.

یوسفی مدیر اورژانس شهرستان جوانرود اعلام کرد بنا بر گزارش اولیه همکاران در سر صحنه، حال ۲ نفر از مصدومین وخیم گزارش شده است.