دیدار‌های هفته سوم لیگ برتر بسکتبال بانوان با برتری آکادمی نیکا، گروه بهمن، نفت آبادان و کاسپین همراه بود.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه لیگ برتر بسکتبال بانوان و از هفته سوم این رقابت ها، امروز (جمعه ۱۶ آبان) آکادمی بسکتبال نیکا که طی دو هفته گذشته متحمل شکست شده بود در دیدار با قهوه باتسام مشهد صاحب نخستین پیروزی خود شد. در این دیدار فاطمه گلابگیر از تیم آکادمی بسکتبال نیکا با ۱۱ امتیاز، ۷ ریباند، ۳ توپ ربایی، ۲ پاس گل و کارایی ۱۶ بهترین بازیکن زمین بود.

در دومین دیدار این هفته تیم‌های استقلال و گروه بهمن به مصاف هم رفتند که طی آن گروه بهمن به سومین برد خود دست یافت. مهلا عابدی از تیم گروه بهمن با ۱۶ امتیاز، ۱۵ ریباند، ۴ پاس گل، ۴ بلاک و کارایی ۳۱ بهترین بازیکن زمین بود.

نفت آبادان دیگر تیم برنده این هفته بود که با تحمیل سومین باخت فصل به ستاد ملی گاز، خود صاحب سومین برد شد. در این بازی بازیکن نفت به نام الناز سیاهی بهترین بازیکن زمین بود. او با ۱۲ امتیاز، ۱۲ ریباند، یک بلاک و کارایی ۱۸ صاحب این عنوان شد.

چهارمین دیدار این هفته هم همچون سه دیدار قبل در سالن زنده یاد محمود مشحون برگزار شد. در این دیدار کاسپین با غلبه بر فرآور شریف سبز صاحب اولین برد خود شد. سمانه طغیانی از کاسپین با ۲۴ امتیاز، ۲۰ ریباند، ۳ توپ ربایی، ۲ پاس گل و کارایی ۳۸ نقش زیادی در پیروزی تیمش داشت.

در این هفته از مسابقات تیم آکادمی بسکتبال سحر با قرعه استراحت رو‌به‌رو بود.

نتایج دیدار‌های هفته سوم لیگ برار بسکتبال بانوان به این شرح است:

*آکادمی بسکتبال نیکا ۷۲ - قهوه باتسام مشهد ۶۱

*استقلال تهران ۵۸ - گروه بهمن تهران ۷۰

*ستاد ملی گاز تهران ۵۲ - نفت آبادان ۷۰

*فرآور سبز شریف ۵۰ - کاسپین تهران ۷۵