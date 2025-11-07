به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،حجت الاسلام و المسلمین علیمرادی در جمع خانواده‌های معظم شهدای شهرستان عنبرآباد، با تأکید بر عظمت جایگاه شهدا و ایثارگران، گفت: هر فردی که در این مسیر خدمت کند، در واقع برای رضایت خداوند حرکت کرده است.

وی افزود: همه مسئولان موظف به حل مشکلات این عزیزان هستند و باید در هر سطحی که قرار داریم، در خدمت‌رسانی به آنان تلاش کنیم.

معاون بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور هم گفت: شهدای ما جانشان را فدای نظام کردند تا امروز کشور در امنیت باشد و در جنگ هشت‌ساله حتی یک وجب از خاک ایران به بیگانگان نرسید ومادران و همسران شهدا نیز با تربیت فرزندان مجاهد، نقشی اساسی در حفظ این امنیت داشتند.

بهنام سعیدی نماینده مردم جیرفت وعنبرآباد در مجلس شورای اسلامی هم گفت: پیگیر حل مشکلات خانواده شهدا و ایثارگران هستیم تا رضایت آنان تأمین شود و خدمات به بهترین نحو ارائه شود.