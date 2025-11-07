رژیم صهیونیستی در تازه‌ترین دور تجاوزگری‌های خود به لبنان دیشب شش روستا را در جنوب لبنان هدف حملات هوایی سنگین قرار داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بیروت؛ در این حملات هوایی شش ساختمان مسکونی مورد هدف قرار گرفت که خسارات سنگین به ده‌ها ساختمان مسکونی دیگر وارد کرد.

این حملات پس از آن صورت گرفت که حزب الله در بیانیه‌ای بر رد مذاکرات مستقیم میان دولت لبنان ورژیم صهیونیستی تاکید کرد.

همزمان با حملات هوایی سنگین به مناطق مختلف جنوب لبنان، اما هیئت دولت لبنان سرگرم بررسی عملکرد ارتش لبنان برای انحصار سلاح درجنوب لبنان بود.

فرمانده ارتش لبنان در این جلسه خواستار توقف این ماموریت در سایه تجاوزگری‌های مستمر رژیم صهیونیستی شد.

ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد حملات هوایی دیشب با هماهنگی آمریکا و حضور افسران ارتش آمریکا در مرکز فرماندهی ارتش صهیونیستی در شمال فلسطین اشغالی صورت گرفت.

سفارت آمریکا در لبنان هم در بیانیه‌ای علیه مقاومت نقش مستقیم آمریکا در تجاوزگری‌های رژیم صهیونیستی را مورد تاکید قرار داد.

همزمان با حملات هوایی دیشب رسانه‌های خبری همسو با رژیم صهیونیستی تلاش کردند با ایجاد وحشت میان ساکنان روستا‌های مرزی جنوب لبنان مردم را وادار به تخلیه این مناطق کنند، اما این جنگ روانی ناکام ماند.