فرماندار شبستر در نشست بررسی مشکلات سفالگران شهر کوزه کنان بر ضرورت حمایت از سفالگران این شهر تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، احمدزاده گفت: به منظور تقویت هنر صنعت سفالگری، فعالسازی شرکت تعاونی سفالگران، بیمه هنرمندان سفالگر، محاسبه تعرفههای گاز و برق کارگاههای دارای مجوز صنایع دستی با نرخهای ترجیحی و برگزاری کارگاههای آموزشی برای فعالان این عرصه ضروری است.
وی ادامه داد: ایجاد مجتمع خدماتی و کارگاهی سفالگران برای ساماندهی و تسهیل شروع فعالیت در این حوزه باید بررسی شود.
بِه آفرین، معاون صنایع دستی ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجانشرقی هم در این نشست، با اشاره به ظرفیتهای بالای شهرستان شبستر در تولید سفال گفت: فعال شدن شرکت تعاونی سفالگران بصورت جدی توسط اداره کل میراث فرهنگی پیگیری می شود و راهاندازی این تعاونی میتواند نقش مهمی در حل مشکل بهرهبرداری از معدن خاک رس کوزهکنان و تأمین مواد اولیه مورد نیاز هنرمندان ایفا کند.