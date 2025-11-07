پخش زنده
امروز: -
تیم فولاد خوزستان در هفته دهم لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه شهدای فولاد اهواز با یک گل از سد پیکان گذشت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، روز دوم از هفته دهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال عصر امروز با دیدار تیمهای فولاد خوزستان و پیکان در ورزشگاه شهدای فولاد به پایان رسید که فولاد با نتیجه یک بر صفر به برتری دست یافت.
احسان محروقی در دقیقه ۶۴ زننده گل پیروزیبخش فولاد بود.
فولاد امتیازات خود را به عدد ۱۱ رساند و به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به خیبر، در جایگاه دوازدهم جدول لیگ برتر ایستاد. پیکان نیز که طی ۹ هفته اخیر تنها پنج امتیاز گرفته و بردی در این مدت کسب نکرده است، با شکست در نبرد فانوسبهدستان هشت امتیازی ماند و در رتبه پانزدهم روزگار میگذراند.
در این دیدار بانوان تماشاگر برای نخستین مرتبه در اهواز به ورزشگاه آمدند.