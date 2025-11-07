پخش زنده
امروز: -
در هجدهمین یادواره ۱۱۶ شهید سرافراز منطقه جبالبارز در دهستان امجز روستای گمرکان عنبرآباد مردم منطقه بار دیگر وفاداری خود را به آرمانهای انقلاب اسلامی و یاد و راه شهدا نشان دادند.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ، در آیینی پرشور و خاطرهانگیز، هزاران نفر از مردم غیور و شهیدپرور شهرستانهای جیرفت و عنبرآباد، شامگاه پنجشنبه پانزدهم آبان، با حضور در یادواره ۱۱۶ شهید سرافراز منطقه جبالبارز در دهستان امجز، عطر و نام مردان جاودانه این سرزمین را بار دیگر در دل تاریخ زنده کردند.
در این مراسم، تأکید شد : تبعیت از ولایت فقیه و رهبری، اصلیترین توصیه شهدا به نسلهای آینده بوده ؛ باوری ریشهدار که نه فقط در وصایای آنان بارها تکرار شده، بلکه رمز ماندگاری و بقای انقلاب اسلامی در تاریخ ثبت شده است.
بهنام سعیدی نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، حضور پرشور مردم از روستاها و شهرهای این منطقه در یادواره شهدای جبالبارز بزرگ را نماد روشنی از وحدت، انسجام و همدلی دانست و تأکید کرد: این همبستگی مردمی، کلید طلایی پیشرفت منطقه است و پیام اصلی شهدا نیز حفظ همین وحدت و انسجام در مسیر تحقق آرمانهای بلند انقلاب اسلامی است.
این مراسم، با نوای سرودهای انقلابی و ذکر مصیبت برای شهدا، فضایی سرشار از احساسات مذهبی و میهنی را ایجاد کرد و بار دیگر وفاداری بیقید و شرط مردم این خطه به آرمانهای انقلاب اسلامی و آرمانهای بلند شهدا را به نمایش گذاشت.