عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی: امروز آنچه که دشمن را ناامید می‌کند، اتحاد و بصیرت مردم با رهبری فرمانده کل قواست.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،در یادواره شهدای رفسنجان، سردار کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: دشمن به ویژه اسرائیل غاصب در فضای مجازی به روش‌های مختلف می‌خواهد مردم را در اضطراب نگه دارد، اما در واقعیت حتی نتوانست شهر کوچک غزه را تصرف کند و حزب‌الله را خلع سلاح کند.

سردار محمد اسماعیل کوثری نماینده مجلس شورای اسلامی در یادواره شهدای اقتدار در رفسنجان اعلام کرد: دشمن در جنگ ۱۲ روزه خیال می‌کرد طی چند روز ایران را تسلیم می‌کند، اما با اینکه فرماندهان و دانشمندان ما را به شهادت رساندند، با تدابیر عالی رهبر معظم انقلاب به اهداف خود نرسیدند.

وی افزود: ما باید با مردم صادقانه صحبت کنیم، مشکلات اقتصادی هست، دست دشمنان خارجی با انقلاب کوتاه شد، باید دست دزد‌های داخلی در عرصه اقتصاد و معیشت را قطع کنیم و با هیچ‌کس هم رودربایستی نداریم.