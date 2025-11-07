مس رفسنجان قعر جدولی در دهمین مصاف لیگ برتر فوتبال، برابر فجرشهید سپاسی با تساوی یک یک متوقف شد و گل گهر سیرجان هم به ذوب آهن باخت.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،در هفته دهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور،مس رفسنجان با هدایت رسول خطیبی که د رده انتهای جدول و در منطقه بحرانی قرار دارد امروز در حالی که تا دقیقه نود با برتری یک صفر مقابل حریف خود قرار داشت در نهایت با تساوی یک یک متوقف شد

گل مس در دقیقه ۳۳ توسط ماتئوس کاستای برزیلی به ثمر رسید و علی هلیچی در وقت‌های اضافه نیمه دوم فجری‌ها را از شکست خانگی نجات داد.

مس رفسنجان با یک برد، سه تساوی و پنج باخت در انتهای جدول قرار دارد

. تیم فوتبال گل گهر سیرجان دیروز در ورزشگاه اختصاصی خود و در بازی خانگی به مصاف ذوب اهن اصفهان رفت و تن به شکست خانگی دو /یک داد.