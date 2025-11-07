پخش زنده
نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی گفت: با تعامل بیشتر میان مسئولان و گروههای جهادی، سطح کمک به مردم و بالندگی جامعه، ارتقاء مییابد.
سارا فلاحی در نشست با اعضاء گروههای جهادی به توانمندیهای این گروهها اشاره کرد و افزود: با تبیین عملکرد گروههای جهادی و ساماندهی اعضای این گروهها میتوان شاهد ارتقا سطح تاثیر گذاری آنها در جامعه بود.
وی در ادامه تأکید کرد؛ گروههای جهاد میتوانند کمک کار دولت باشند و بایستی تعامل بیشتری بین مسئولان و گروههای جهادی ایجاد شود.
صالحیان، معاون سیاسی امنیتی استاندار ایلام نیز در این نشست با اشاره به توانمندیهای بسیج و گروههای جهادی در عرصههای مختلف تصریح کرد: بسیج سابقه درخشانی در پیگیری و حل مسائل دارد و این نهاد میتواند در این زمینه الگو قرار بگیرد.
رضایی، رئیس سازمان بسیج دانشجویی استان نیز گفت: طرح لبخند با ۱۷ گروه جهادی به مناطق کم برخوردار شهر ایلام میروند و به ارائه خدمات مختلف میپردازند.