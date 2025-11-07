\u062d\u062c\u062a \u0627\u0644\u0627\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0648 \u0627\u0644\u0645\u0633\u0644\u0645\u06cc\u0646 \u06a9\u0627\u0638\u0645\u0644\u0648 \u062f\u0631 \u0627\u0631\u062a\u0628\u0627\u0637 \u062a\u0644\u0641\u0646\u06cc \u0628\u0627 \u062e\u0628\u0631 \u06f2\u06f0 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u062f\u0631 \u062e\u0635\u0648\u0635 \u06a9\u0645 \u0648 \u06a9\u06cc\u0641 \u0627\u0642\u0627\u0645\u0647 \u0646\u0645\u0627\u0632 \u0627\u0633\u062a\u0633\u0642\u0627\u0621 \u06cc\u0627 \u0646\u0645\u0627\u0632 \u0628\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u0622\u062f\u0627\u0628 \u0648 \u0645\u0633\u062a\u062d\u0628\u0627\u062a \u0642\u0628\u0644 \u0648 \u0628\u0639\u062f \u0622\u0646 \u062a\u0648\u0636\u06cc\u062d\u0627\u062a\u06cc \u0631\u0627 \u0627\u0631\u0627\u0626\u0647 \u06a9\u0631\u062f\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f.\n\u00a0\n\n\n