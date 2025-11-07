به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مسعود بهرامی در ماده ۱۰۰ متر در بین بیش از سه هزار شرکت‌کننده با اقتدار رتبه اول را به‌دست آورد.

در این رقابت، دوندگانی از ژاپن و سریلانکا به ترتیب دوم و سوم شدند.

دونده پیشکسوت جزیره کیش در ماده ۲۰۰ متر رده سنی ۴۰ سال نیز با نمایش مثال‌زدنی خود بار دیگر بر سکوی نخست ایستاد و عنوان قهرمانی آسیا را از آن خود کرد.

در این ماده، نمایندگان هند و ژاپن جایگاه‌های دوم و سوم را کسب کردند.