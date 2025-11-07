پخش زنده
مسعود بهرامی دونده کیش در رقابتهای دوومیدانی قهرمانی پیشکسوتان آسیا به میزبانی چنای هند دو نشان طلا کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مسعود بهرامی در ماده ۱۰۰ متر در بین بیش از سه هزار شرکتکننده با اقتدار رتبه اول را بهدست آورد.
در این رقابت، دوندگانی از ژاپن و سریلانکا به ترتیب دوم و سوم شدند.
دونده پیشکسوت جزیره کیش در ماده ۲۰۰ متر رده سنی ۴۰ سال نیز با نمایش مثالزدنی خود بار دیگر بر سکوی نخست ایستاد و عنوان قهرمانی آسیا را از آن خود کرد.
در این ماده، نمایندگان هند و ژاپن جایگاههای دوم و سوم را کسب کردند.