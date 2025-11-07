به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محله مظفریه بافق، که بیش از یک‌ونیم قرن پیش به‌عنوان مکانی مذهبی برای تعزیه و آیین‌های عاشورایی وقف شده بود، این روز‌ها با اجرای برنامه فرهنگی «محله مادر بی‌نشان» و حضور ۶۰ نوجوان راوی حقیقت، به کانونی برای ترویج فرهنگ ولایت، ایثار و مقاومت از غدیر تا غزه تبدیل شده است.

مرتضی تقی‌زاده مسئول این مجموعه گفت: مجموعه فرهنگی «محله مادر بی‌نشان» حدود چهار سال است که با محوریت نوجوانان ۷ تا ۲۰ ساله فعالیت می‌کند.

او افزود: در این مجموعه حدود ۶۰ نوجوان در طراحی، ساخت و اجرای روایت‌های مذهبی مشارکت دارند. فضای نمایشگاه به شکل مدینه‌ای کوچک و با مصالح خشت و گل ساخته شده تا نمادی از سادگی و ایمان نسل جدید باشد.

تقی‌زاده با اشاره به محتوای معنوی نمایشگاه اظهار کرد: روایت‌ها از واقعه غدیر آغاز می‌شود، به سقیفه و فاطمیه می‌رسد و در نهایت با عاشورا، دفاع مقدس و غزه پیوند می‌خورد. این مجموعه با شعار از ولایت تا ولایت، از شهادت تا شهادت هر سال روایتی تازه از تاریخ و ایمان را بازگو می‌کند.

به گفته او، بازدیدکنندگان در پایان مسیر روایت با پرچم سرخ عاشورایی و پرچم سبز مزار بقیع تبرک می‌شوند؛ نمادی از پیوند عشق و گمنامی.

تقی‌زاده همچنین گفت: محل برگزاری این نمایشگاه، زمینی است که حدود ۱۵۰ سال پیش توسط مرحوم کربلایی محمد برای اجرای تعزیه وقف شده و امروز بار دیگر به پایگاهی برای عشق، ایثار و ترویج فرهنگ ولایت تبدیل شده است.

وی استقبال مردم از این برنامه را چشمگیر دانست و افزود: از آغاز ایام فاطمیه تا روز شهادت حضرت زهرا (س)، هزاران نفر از خانواده‌ها و علاقه‌مندان از سراسر شهر بافق به این مکان می‌آیند و در این فضای معنوی حضور می‌یابند.

مسئول مجموعه «محله مادر بی‌نشان» هدف از این فعالیت‌ها را زنده نگه داشتن فرهنگ ولایت و شهادت در نسل نوجوان دانست و تأکید کرد: در اینجا نوجوان‌ها تماشاگر نیستند، آنها خود راوی حقیقت تاریخ‌اند.