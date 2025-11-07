آغاز جشنواره تئاتر مازندران از فردا
سیوهفتمین جشنواره تئاتر مازندران فردا در مجتمع فرهنگی و هنری ساری آغاز میشود
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛
سیوهفتمین جشنواره تئاتر مازندران فردا با اجرای پنج نمایش در ساری آغاز میشود و تا دوشنبه ۱۹ آبان طبق جدول زمانبندی ادامه خواهد داشت.
دبیر سیوهفتمین جشنواره تئاتر مازندران گفت: فردا شنبه و در روز نخست جشنواره تئاتر مازندران سه نمایشهای صحنهای شرق دور، شرق نزدیک، ایستگاه و کسوف و دو نمایش خیابانی سیاه از سیاه و نوری در تاریکی اجرا میشوند.
امیرحسین فلاحتپیشه افزود: در روز دوم نیز قرار است سه نمایش صحنهای سلول سیاه، طالب و زهره و گویا گویا گویهایش را گم کرده و یک نمایش خیابانی با عنونا سهآ اجرا شوند
او ادامه داد: در روز سوم نیز طبق برنامه سه نمایش صحنهای برفچال، سلطان مار و عشق در قطاری که تمام نشد و یک نمایش خیابانی گتی سی علیه یه چوم یه لنگ روی صحنه خواهند رفت.
دبیر سیوهفتمین جشنواره تئاتر مازندران با بیان اینکه تالار اصلی، سالن شماره یک، سالن شماره ۲ و محوطه مجتمع فرهنگ و هنر ساری محل اجرای نمایشها هستند، گفت: یک نمایش هر روز صبح از ساعت ۱۱ در مجتمع فرهنگی و هنری ساری روی صحنه میرود و اجراهای عصر نیز از ساعت ۱۵ در مجتمع بزرگ فرهنگی و هنری ساری آغاز میشود.
فلاحتپیشه افزود: مقدمات برگزاری این رویداد مهم فراهم شده است و برای نخستین بار قرار است جشنواره تئاتر مازندران در مجتمع بزرگ فرهنگی و هنری ساری برگزار شود.
۱۳ گروه راهیافته به مرحله نهایی شامل ۹ نمایش صحنهای و چهار نمایش خیابانی از فردا شنبه ۱۷ آبان تا ۲۰ آبان با داوری بهنام تشکر، محمودرضا رحیمی و امید سهرابی به رقابت میپردازند.