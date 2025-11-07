به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، اسلام داوید گفت: برخورد هم زمان چهار دستگاه خودروی پراید، دنا، ال۹۰ و پیکاپ در مسیر نورآباد - رستم - بابامیدان، ۱۱ مصدوم برجا گذاشت.

با اعلام حادثه به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵، بلافاصله کارشناسان اورژانس با ۳ دستگاه آمبولانس و همراهی یک دستگاه آمبولانس هلال احمر به محل اعزام شدند؛ پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، مصدومان برای ادامه درمان به بیمارستان حضرت ولیعصر نورآباد انتقال یافتند.

هماهنگی و اقدام سریع و مؤثر مردم، اورژانس و هلال احمر، باعث شد سرنشینان خودرو پیکاپ قبل از آتش گرفتن خودرو رها سازی و به اورژانس تحویل داده شوند.