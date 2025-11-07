رئیس مجلس پس از سفر سه روزه به کشور پاکستان با بدرقه مقامات ایالت سند پاکستان دقایقی پیش شهر کراچی را به قصد تهران ترک کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی پس از سفر سه روزه به پاکستان، کراچی را به مقصد تهران ترک کرد.

این سفر به دعوت رسمی آقای ایاز صادق، رئیس مجلس پاکستان صورت گرفت.

در این سفر آقای قالیباف علاوه بر همتای پاکستانی خود با آقای گیلانی، کفیل ریاست جمهوری و نخست وزیر پاکستان دیدار کردند.

تقویت و‌ گسترش مسائل سیاسی و اقتصادی بین دو کشور از موضوعات مورد گفت و گو‌ در دیدارهای دو‌جانبه بود.

همکاری کشورهای اسلامی برای مقابله با تجاوزهای رژیم صهیونیستی از موارد گفتگوهای سیاسی بود.

در حوزه اقتصادی هم درباره توجه به بازارهای مرزی، تسهیل مراودت های پولی و بانکی و حذف ثبت سفارش ها صحبت شد.